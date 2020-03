Nel 2019 sono state 79’900 le licenze di condurre sospese in Svizzera, circa lo 0,2% in meno rispetto all’anno precedente. È quanto si evince dai dati pubblicati oggi dall’Ufficio federale delle strade (USTRA).

Rispetto al 2018 sono diminuiti del 6,7% a 1217 gli annullamenti di patenti in prova, mentre sono salite a 3516, ovvero del 5,3%, le sospensioni di licenze per allievo conducente, si legge in un comunicato.

In linea con gli anni precedenti, più della metà dei provvedimenti è stata disposta per eccesso di velocità, con 27’407 episodi (-0,3%), e guida in stato di ebbrezza, con 13’128 (+0,3%). In quest’ultima categoria, la fascia d’età compresa tra i 30 e i 39 anni (24%) ha superato per la prima volta dal 2002 quella tra i 20 e i 29 (23%). In leggera crescita sono i casi per effetto di sostanze stupefacenti (4762, +2,2%).

Nel 2019 sono state invalidate 22’329 patenti estere, 2582 in più rispetto al 2018 (+13,1%). Come per le licenze elvetiche, il motivo principale è stato l’eccesso di velocità (12 203 episodi, +23,2%), seguito da mancato superamento dell’esame (2268, +0,2%) e dalla guida in stato di ebbrezza (1911, +1,2%).

Al 31 dicembre 2019 in Svizzera si registravano quasi sei milioni (per la precisione 5’981’596) di patenti per automobili. Un dato pressoché invariato rispetto all’anno precedente. Circa il 54% dei titolari sono uomini.

©CdT.ch - Riproduzione riservata