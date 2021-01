L’anno scorso sono stati registrati 1400 terremoti in Svizzera e nei Paesi vicini: un numero leggermente più alto di quello previsto in base alla media pluriennale. Lo ha comunicato oggi il Servizio sismico svizzero, precisando che la popolazione ha avvertito 106 scosse. L’anno della pandemia ha inoltre reso la Terra più silenziosa.

La terra ha tremato particolarmente forte e frequentemente nella regione di Glarona: la scossa maggiore si è verificata in ottobre vicino a Elm (GL) con una magnitudo di 4.3 - avvertita anche in casi isolati fino in Ticino e al lago di Costanza - alla quale sono seguite oltre 250 scosse di assestamento con magnitudo diverse fino a 3,9 percepite anche su una vasta area. Precedentemente, in maggio, il territorio glaronese era stato scosso da un terremoto di magnitudo 3.1 con diverse scosse di assestamento. I sismi glaronesi non hanno tuttavia causato danni significativi, sottolinea il comunicato.

La popolazione ticinese ha percepito soprattutto un terremoto di magnitudo 3.9 a Milano, uno di magnitudo 2,9 a Bellinzona e uno di magnitudo di 3.5, a sud di Arolla (VS), nella zona di confine tra la Svizzera e l’Italia, mentre la Svizzera occidentale ha particolarmente avvertito un terremoto presso Vallorcine in Francia (magnitudo 3.8).

Tuttavia l’evento più forte percepito su vasta scala dalle persone è stato il terremoto di magnitudo 6.3 avvenuto in Croazia. In questo caso sono state oltre 30 le persone che in Svizzera hanno avvertito e segnalato la scossa.

I sismometri del Servizio sismico svizzero registrano non solo i terremoti, ma anche il cosiddetto rumore di fondo. Quest’ultimo è causato, per esempio, dal vento, dalle onde dell’oceano, dal traffico o dai lavori di costruzione. Il lockdown di marzo e le ulteriori misure messe in atto per contenere la diffusione del coronavirus hanno causato un netto calo di questi rumori di fondo. Questo periodo di quiete è il più lungo che sia mai stato registrato.

