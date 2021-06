Confederazione e Cantoni hanno sottoscritto una roadmap che prevede una serie di misure per combattere la violenza domestica, tra cui l’istituzione di un numero di telefono centrale per le vittime. Anche a livello cantonale e comunale sono stati adottati diversi piani d’azione e di misure per attuare la Convenzione. La Confederazione può anche sostenere finanziariamente progetti di organizzazioni private e pubbliche finalizzati a combattere e prevenire questo tipo di violenza. Nel 2019 è stata pure attivata la piattaforma www.aiuto-alle-vittime.ch che fornisce informazioni e supporto. Il diritto svizzero soddisfa nel complesso i requisiti della Convenzione di Istanbul. La legge federale per migliorare la protezione delle vittime di violenza è in vigore dal 1° luglio 2020 e la disposizione sulla sorveglianza elettronica dei divieti di contatto e di avvicinarsi previsti dal diritto civile entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. Inoltre, nella primavera del 2021 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha posto in consultazione una revisione del diritto penale in materia sessuale: in futuro, il reato di violenza carnale dovrà ad esempio essere definito mediante una formulazione neutra dal punto di vista del genere e gli atti sessuali non consensuali dovranno essere puniti in modo adeguato anche se non vi è stato uso di minaccia o violenza. Quest’ultima modifica permetterà di migliorare la protezione penale delle vittime di aggressioni sessuali.