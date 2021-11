Se nel 2020 la mortalità in Svizzera è aumentata del 9% rispetto al 2019, a causa del coronavirus, nella prima metà di quest’anno la tendenza è inversa, con un calo rispetto all’anno prima della pandemia.

È quanto emerge da uno studio del Centro universitario di medicina generale e sanità pubblica di Losanna (Unisanté). La ricerca si basa su dati provvisori dell’Ufficio federale di statistica (UST), si legge in un comunicato odierno.

Rispetto al 2020 la mortalità nel primo semestre è calata del 10,8%. In controtendenza risultano solamente le primo quattro/sei settimane. Il 2021 è tra l’altro il secondo anno consecutivo in cui la normale influenza non sembra aver lasciato tracce nel contesto di questa statistica.