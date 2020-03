La delegazione dei deputati moesani in Gran Consiglio reagisce alla decisione dello Stato maggiore cantonale grigionese di condotta, il quale ha sconsigliato quello regionale di adeguarsi alle decisioni adottate in Ticino, dove i cantieri saranno chiusi da domani. Il provvedimento viene definito «illecito». Fra le motivazioni addotte dall’organismo cantonale è indicato anche il fatto che si debba «partire dal presupposto che le conseguenze finanziarie di queste chiusure non saranno assunte dalla Confederazione. Vi è per contro da attendersi che simili chiusure siano illecite e che quindi la regione o i Comuni potrebbero trovarsi confrontati ad un caso di responsabilità dello Stato ovvero dover risarcire le imprese di costruzione per il danno cagionato». Una posizione che è ora stigmatizzata dalla deputazione del Moesano in Gran Consiglio. In una lettera inviata al Consiglio di Stato e firmata da Samuele Censi, Manuel Atanes, Rodolfo Fasani, Nicoletta Noi Togni, Paolo Papa e Hans Peter si auspica una decisione «coraggiosa e di responsabilità» da parte del Governo retico. «È purtroppo – prosegue la presa di posizione – l’ennesima dimostrazione che la vostra percezione della gravità della situazione legata al coronavirus non è uguale alla nostra e a quella della nostra gente». Nella missiva si sottolinea poi come il mondo dell’edilizia nel Moesano sia in stretta correlazione con il Ticino. Con il settore edile (imprese, fornitori e subappaltatori) totalmente fermo in Ticino, proseguono i deputati, si crea un importante problema per quanto attiene la fornitura di determinati materiali (in primis calcestruzzo, fornitura e posa di acciaio d’armatura) che sono indispensabili per poter operare nei cantieri. «A queste condizioni – aggiungono – non è possibile operare sui cantieri nella nostra regione; vi invitiamo a volerne prendere debita nota». Considerato poi anche il punto di vista sanitario: in particolare viene sottolineato il fatto che non chiudere i cantieri nel Moesano potrebbe significare maggior pericolo di contagio e più ricoveri nelle strutture ospedaliere del Ticino, con le quali vige un’ottima collaborazione intercantonale. «Riteniamo pertanto inaccettabile e poco ponderata – conclude la lettera dei granconsiglieri moesani – la vostra decisione di non aderire alla decisione del Cantone del Ticino in questa situazione straordinaria».