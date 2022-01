Uno su quattro pagato meno

Dalle motivazioni dell’Alta Corte, pubblicate oggi, emergono diversi aspetti importanti. Innanzitutto, si legge nella sentenza, «il Consiglio di Stato spiega che non è stato effettuato un esperimento di conciliazione “per l’elevato numero di aziende che praticano dumping salariale nei vari scenari verificati”». Dal rapporto allestito dall’ispettorato del lavoro risulta infatti «che il 24,7 % degli impiegati di commercio (90 in 8 aziende) ha un salario inferiore a quanto previsto dai salari di riferimento, mentre per quanto riguarda gli operai tale percentuale sale all’81,1 % (854 in 12 aziende) o al 32,6 % (343 in 7 aziende), a seconda che il salario di riferimento sia quello del CCL Swissmem di. 21,10 franchi all’ora o quello del CNL personale non qualificato di 17,60 franchi all’ora». Tali dati sono stati completati, con riferimento agli addetti alla produzione, «utilizzando il calcolatore salariale dell’Istituto di ricerche economiche da cui risultano secondo il modello “classico” 239 (16,9 %) abusi su 1.417 lavoratori o con il modello «modificato» 249 abusi corrispondenti a un tasso del 17,60». Ebbene, il Tribunale federale afferma che «di fronte a tali cifre e al salario minimo di 17,60 franchi auspicato da diversi datori di lavoro, le autorità ticinesi non hanno ecceduto nel loro potere di apprezzamento nel ritenere che un’intesa con i datori di lavoro non fosse possibile».