Le mascherine FFP2 sono obbligatorie nell’esercito svizzero dall’inizio dell’anno, su ordine del medico in capo dell’esercito, il divisionario Andreas Stettbacher. La misura si applica ai membri delle forze armate così come ai dipendenti dell’Aggruppamento Difesa, a meno che non possano lavorare in home office.

L’UFSP raccomanda attualmente le mascherine FFP2 solo nella cura di pazienti in determinati casi di contatto a rischio. Secondo il sito dell’UFSP, queste mascherine sono utili per l’uso privato «soltanto in situazioni in cui si desidera una protezione supplementare e possono essere portate correttamente in ogni momento».