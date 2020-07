Era l’enfant prodige della politica ginevrina, ne è diventato il peso morto. Travolto da una singolare, e per certi versi incredibile, vicenda giudiziaria, Pierre Maudet andrà a processo per un breve viaggio ad Abu Dhabi nel novembre 2015. I quattro spensierati giorni trascorsi nel faraonico emirato, stando ai risultati dell’inchiesta, chiusa a fine giugno, delineano il reato di «accettazione di vantaggi». Il politico, che comparirà in tribunale al più tardi a fine autunno, è stato informato nelle scorse settimane dalla Procura di Ginevra.

Il preavviso giudiziario è accompagnato da un avvertimento: se emergeranno fatti nuovi, oltre che per il fascicolo scottante di Abu Dhabi, un secondo processo sarà aggiornato anche per le stupefacenti vicende che hanno visto il ministro coinvolto a Ginevra....