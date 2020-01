Questa mattina una neonata abbandonata, in condizioni critiche a causa del freddo, è stata trovata da un passante nella località bernese di Därstetten. La piccola è stata immediatamente elitrasportata in ospedale.

L’identità della neonata e la sua provenienza non sono ancora state chiarite, si legge in un comunicato della polizia cantonale. Il passante ha notato la piccola alle 07.35 in una stanza pubblicamente accessibile di un deposito per la manutenzione.