La giustizia bernese ha archiviato il procedimento contro un uomo arrestato dopo il ritrovamento, nel gennaio scorso, di una neonata senza vita in un sacco dei rifiuti a Reconvilier, nel Giura bernese. All’uomo verrà concesso un indennizzo.

Il procedimento contro la madre della piccola viene invece portato avanti. La procura regionale del Giura-Seeland, in un comunicato odierno, non ha però rilasciato ulteriori dichiarazioni in proposito.