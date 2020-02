Le condizioni di lavoro nei tre siti produttivi di Nespresso in Romandia sono «seriamente peggiorate» nell’ultimo anno. A denunciarlo è il sindacato UNIA mediante un comunicato odierno. UNIA ha anche criticato l’assenza di un dialogo costruttivo con la direzione. Nespresso ha invece sottolineato di aver adottato accorgimenti bene accolti dal personale.

«Lo stress e la fatica» riferiti dal personale impiegato nelle fabbriche del produttore di cialde per caffè, filiale di Nestlé, «raggiungono livelli estremi», si legge nella nota. «Le condizioni di lavoro sono deleterie», sostiene Abdeslam Landry, segretario sindacale di UNIA Vaud.

È la seconda volta che UNIA Vaud denuncia pubblicamente le condizioni di lavoro presso le fabbriche di Nespresso, azienda che non ha sottoscritto un contratto collettivo di lavoro. Il sindacato aveva già allertato i media nella primavera del 2018, quando la direzione del leader mondiale del caffè in capsule aveva annunciato una riorganizzazione dei turni di lavoro per i dipendenti attivi nelle sedi di Avenches (VD), Orbe (VD) e Romont (FR).