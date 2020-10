Il presidente del PPD Gerhard Pfister sarà in Ticino sabato (cfr. riquadro in basso) per parlare del cambiamento di nome del partito nazionale. Ne abbiamo approfittato per interpellarlo anche su due temi d’attualità: accordo quadro (Pfister fa ancora pressione su Cassis e Balzaretti) e nuovi aerei.

Signor Pfister, lei è molto critico sull’attuale versione dell’Accordo quadro con l’UE per la questione della sovranità. Bruxelles però dice che non intende rinegoziare nulla. Quali alternative vede?

«In Europa siamo l’unica nazione che si è ripetutamente espressa positivamente in merito al suo rapporto con l’UE. Ci aspettiamo che questo venga ascoltato a Bruxelles. Il Consiglio federale è ancora più legittimato a dire all’UE che l’attuale accordo quadro non è in grado di ottenere la maggioranza...