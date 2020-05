È a un passo dal fallimento l’idea di dotare il parlamento del diritto di veto nei confronti delle ordinanze emanate dal Consiglio federale. Per la seconda volta, la Commissione delle istituzioni politiche degli Stati (CIP-S) raccomanda infatti al plenum di non entrare nel merito della richiesta frutto di un’iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Thomas Aeschi (UDC/ZG).

Qualora, come è probabile, i «senatori» dovessero seguire questa raccomandazione, il dossier verrebbe definitivamente affossato. Come indica una nota odierna dei servizi parlamentari, la CIP-S ha confermato all’unanimità di non volere entrare in materia sul progetto.