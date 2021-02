«Nessun farmaco riduce il tasso di ospedalizzazione»

Finora nessun medicinale nuovo o già esistente è attualmente in grado di ridurre i tassi di ospedalizzazione, né di cambiare radicalmente il decorso della malattia una volta che i pazienti sono ricoverati. È quanto sostiene la Task Force scientifica, che sul suo sito web ha pubblicato oggi una «Valutazione dei trattamenti farmaceutici della COVID-19».

Secondo la Swiss National Covid-19 Science Task Force, nonostante la comparsa di numerosi preparati per il trattamento del coronavirus, solo pochi di essi «hanno dimostrato di avere un impatto incisivo sulla mortalità».

In campo internazionale, alcuni trial indicano che con l’antivirale Remdesivir si è verificato un miglioramento del quadro clinico del paziente, ma senza tuttavia provare alcun effetto sulla mortalità.

Sono in corso studi - aggiungono gli esperti - sulla profilassi post-esposizione o sui pazienti ambulatoriali in terapia antivirale o trattati con anticorpi monoclonali. In questo contesto, «la colchicina potrebbe ridurre la necessità di ospedalizzazione nei pazienti con malattia lieve», scrive la Task Force.