Per Swissmedic non vi è alcun nesso evidente fra il decesso di un ospite di una casa di cura lucernese e il fatto che quest’ultimo fosse stato vaccinato contro il coronavirus. Finora non sono noti effetti collaterali collegabili al vaccino Pfizer/BioNtech, il primo approvato in Svizzera, si legge in una nota dell’Autorità per il controllo degli agenti terapeutici. Nessun motivo quindi al momento per modificare il profilo rischio-beneficio del prodotto