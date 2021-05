«Nessun problema di mobbing o sessimo alla BNS»

Mobbing, discriminazione e sessismo alla BNS? Niente di tutto ciò, perlomeno secondo la presidente del Consiglio di banca Barbara Janom Steiner, stando alla quale i casi segnalati sono pochi e per giunta non gravi.

Rimproveri rilevanti contro la Banca nazionale svizzera (BNS) sono stati «sorprendentemente» mossi in articoli apparsi su vari media lo scorso autunno, ha dichiarato Janom Steiner durante l’assemblea generale odierna. La rivista online Republik ha riportato accuse di dipendenti attuali e passati in merito a presunte situazioni di sessismo, mobbing e discriminazione salariale nei confronti delle donne.

Ebbene, per la presidente dell’autorità di vigilanza non vi è alcuna prova che all’interno dell’istituto vi siano problemi sistemici di questo genere. Un’indagine sui casi venuti a galla dal 2015 ha permesso infatti di scoprire in primis che essi erano pochi e in secondo luogo che nessuno era da considerare come grave.