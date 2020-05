Nessun problema per le munizioni nei laghi

Fino alla metà del 20. secolo l’esercito ha gettato munizioni ed altri elementi in diversi laghi svizzeri. Era prassi comune smaltire le munizioni in questo modo, viene ricordato in un comunicato odierno. Una valutazione dei pericoli svolta nel 2012 ha portato a un monitoraggio dei laghi interessati tra il 2012 e il 2016, prassi che è poi proseguita negli anni successivi.

In occasione dei prelievi effettuati nel 2019 sono stati asportati dai fondali dei rispettivi laghi campioni di sedimenti di circa 1,5 metri di lunghezza che sono poi stati esaminati in laboratorio. I campioni sono stati, tra l’altro, controllati per verificare la presenza di esplosivi (come TNT e nitroglicerina) e metalli pesanti (come piombo e mercurio).