L’epidemia di coronavirus ha provocato l’annullamento della Geneva Pride, inizialmente prevista dal 27 giugno al 5 luglio e rinviata in un primo momento a settembre. La marcia dell’orgoglio LGBTIQ+ non ha ricevuto l’approvazione delle autorità cantonali. «Anche se questa decisione arriva come una mazzata, per la seconda volta nello spazio di tre mesi, Geneva Pride comprende la situazione e vuole onorare la propria responsabilità sociale, proteggendo il suo pubblico e l’insieme della popolazione», scrive oggi l’associazione.