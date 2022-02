Nessuna firma svizzera nell’inchiesta? La legge lo vieta

Sono 47 le testate giornalistiche che hanno avuto accesso ai dati sui 18 mila conti bancari di Credit Suisse. Ci sono il Guardian, Le Monde, il New York Times, ma nessun giornale svizzero. Il motivo? Il rischio di essere perseguiti penalmente è troppo alto. Tutta «colpa» del capoverso 1, lettera C dell’articolo 47 della Legge federale sulle banche introdotta nel 2015, che punisce anche chi pubblica nomi di clienti ottenuti in seguito a una violazione del segreto bancario. «Un articolo di legge che ha un notevole impatto sul lavoro dei giornalisti, che in caso di divulgazione dei nomi rischiano fino a 3 anni di detenzione. Di fatto, è una minaccia», spiega Bertil Cottier, professore emerito di diritto dei media all’USI. «L’obiettivo del Parlamento - ricorda Cottier - era di poter arginare il...