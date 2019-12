Non è possibile confermare un peggioramento generale della situazione in materia di sicurezza nelle regioni di confine. È quanto ha risposto il Consiglio federale a un’interpellanza urgente del gruppo UDC alle Camere che chiedeva al Governo di intervenire contro la crescente criminalità transfrontaliera, la quale agisce tramite assalti a portavalori e bancomat, furti con scasso in serie e attacchi alle donne.