Non vi sarà alcuna revisione della sentenza con cui il Tribunale federale (TF) ha confermato l’internamento per il «forsennato di Bienne». La stessa istanza ha respinto la richiesta del diretto interessato, all’anagrafe Peter Hans Kneubühl, che nel 2010, opponendosi con le armi allo sfratto, ferì gravemente un poliziotto.

Le condizioni per una revisione non sono soddisfatte, si legge in una nuova sentenza del TF divulgata oggi. A poco sono dunque servite le rivendicazioni di Kneubühl, che contestava il verdetto dello scorso luglio ritenendosi da sempre vittima di uno scandalo giudiziario, un perseguitato e un prigioniero politico.

L’uomo in particolare affermava che la valutazione della perizia psichiatrica a suo carico da parte della magistratura bernese violasse la legge federale. Un’obiezione che però il TF ha respinto già l’anno scorso, quando ha confermato l’internamento per Kneubühl avvallando la decisione del Tribunale cantonale basata proprio sulla perizia. Nel documento si sottolineava il persistere delle turbe psichiatriche del pensionato e si considerava forte il rischio di recidiva.

L’uomo è stato in seguito condannato per tentato omicidio intenzionale e per aver messo in pericolo la vita di otto agenti. La giustizia bernese ha però stabilito che al momento dei fatti non fosse responsabile dei suoi atti e ha disposto un trattamento terapeutico stazionario in un istituto chiuso.