Le restrizioni di viaggio imposte dal Consiglio federale a causa della variante Omicron mettono in ginocchio il turismo invernale. «Nessuno verrà in Svizzera per le vacanze di Natale se dovrà passare dieci giorni in quarantena». Lo ha detto la responsabile del Dipartimento cantonale zurighese dell’economia Carmen Walker Späh (PLR), presentando oggi il rapporto annuale sull’aeroporto di Zurigo per il 2021.