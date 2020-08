Le misure attuate per lottare contro la propagazione del coronavirus hanno frenato fortemente i flussi migratori in Europa. Nel secondo trimestre del 2020, la Svizzera ha registrato 1.314 domande d’asilo, ovvero il 60% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Prendendo in considerazione il solo mese di giugno, le domande sono state 606, a fronte di 1.003 nel giugno 2019, con una riduzione del 39,6%, indica oggi in una nota la Segreteria di Stato della migrazione (SEM). In maggio, si era avuta una diminuzione del 69,3% rispetto a un anno prima.

In giugno, la SEM ha trattato 1.225 richieste in prima istanza: su 109 non è entrata nel merito, in 424 casi ha concesso l’asilo e in 350 un’ammissione provvisoria. Quelle che rimangono in sospeso sono 4’862, in diminuzione di 521 unità rispetto al mese precedente.