Il parlamento neocastellano oggi ha approvato il ritorno in stato di urgenza straordinaria per l’epidemia di COVID-19. I deputati hanno anche accettato una legge che permette allo Stato di mobilitare tutte le risorse sanitarie necessarie per affrontare la crisi.

Il governo ha constatato che anche i cantoni di Giura, Friburgo, Vaud e Ginevra sono tornati in una situazione di emergenza. Il parlamento neocastellano lo ha adottato per il mese in corso con 87 favori, 10 opposizioni e 10 astensioni.

Laurent Kurth, consigliere di Stato incaricato della sanità, ha spiegato la «natura esplosiva» dello sviluppo della pandemia nel Cantone. Dal 23 ottobre, Neuchâtel ha registrato più di 2000 casi di COVID. Sono interessati undici case per anziani (EMS) e 120 residenti. La Rete ospedaliera neocastellana (RHNe) conta 86 ricoveri, con 17 pazienti in terapia intensiva, di cui 10 intubati. Altri 7 malati sono ricoverati in una clinica privata.

In base alla legge accettata oggi senza opposizioni dal parlamento, se l’afflusso di pazienti lo giustifica, il Cantone per coprire le esigenze della popolazione può ordinare la requisizione delle risorse necessarie presso istituti, operatori, organizzazioni e aziende attive nel settore sanitario.

Il Consiglio di Stato può inoltre imporre ai vari ospedali e case di cura una limitazione o una sospensione delle visite o degli atti medici non urgenti. Lo Stato può anche ottenere medicinali e vaccini direttamente da produttori, distributori, grossisti o farmacisti. Il Cantone può ordinare che la fornitura di questi prodotti ai farmacisti o ai privati sia limitata o interrotta.

Il personale sanitario requisito sarà retribuito dagli istituti per cui lavorano. Lo Stato può compensare gli attori del sistema sanitario destinatari di un provvedimento di requisizione per i costi netti aggiuntivi riconosciuti relativi a coronavirus.

«La situazione è critica e la gravità è evidente (...). Bisogna poter prendere decisioni in tempi brevi», ha dichiarato la presidente del Consiglio di Stato Monika Maire-Hefti. «Dalla metà di ottobre l’esecutivo ha emanato un decreto giornaliero» in relazione all’epidemia di coronavirus, ha aggiunto.

Per rassicurare alcuni deputati del PLR contrari al ritorno allo stato di urgenza straordinaria, Monika Maire-Hefti ha precisato che lo stato di emergenza sarà limitato fino al primo di dicembre, data della prossima sessione. Il Consiglio di Stato si è impegnato a informare regolarmente i deputati, attraverso le commissioni finanziarie, di gestione o sanitarie.

