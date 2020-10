Le elezioni comunali neocastellane continuano a non avere ancora né vinti né vincitori. La causa è il «nuovo modulo di riconoscimento dei bollettini di voto», ha affermato il vicecencelliere Pascal Fontana in dichiarazioni riportate dal quotidiano locale Arcinfo. Ma intanto sulle reti sociali e non solo già piovono critiche per quella che non appare come una bella figura, in un cantone che si vuole orientato alla tecnologia.