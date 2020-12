Il consiglio di Stato neocastellano concede un aiuto d’urgenza di sei milioni di franchi agli alberghi e ristoranti del cantone, in grosse difficoltà a causa della pandemia.

La decisione è stata presa dopo aver consultato le associazioni del settore, si legge in una nota diffusa stamane dalla cancelleria cantonale. Il sostegno sarà calcolato in base al fatturato degli anni precedenti e può ammontare ad un massimo di 25.000 franchi per azienda. Il giro d’affari 2018 e 2019 di queste ultime dovrà inoltre essere uguale o superiore a 70.000 franchi.