De Pury, nato nel 1709 a Neuchâtel, è ritenuto una sorta di filantropo locale. Alla sua morte infatti, nel 1786, ha ceduto alla città la sua fortuna, permettendo la realizzazione di molte opere. Tuttavia, per i promotori della petizione «si tratta di denaro guadagnato col sangue di persone di colore africane, costrette in schiavitù».

Dal canto suo, uno dei membri della famiglia de Pury ha proposto di condurre ricerche più approfondite piuttosto che liberarsi semplicemente della statua. In un’intervista concessa il mese scorso ad Arcinfo, Nicolas de Pury ha suggerito di stanziare un fondo a uno storico, in modo da far luce una volta per tutte sulle attività del suo antenato.