(Aggiornato alle 12.25) In alcune regioni della Svizzera, in particolare a est dell’Argovia, sia in pianura che in montagna, localmente da mercoledì sono caduti quantitativi da primato di neve fresca, indica stamani il servizio meteorologico Meteonews. Il pericolo di valanghe è estremamente elevato e i disagi alla mobilità considerevoli un po’ ovunque.

In pianura la coltre nevosa in alcune regioni ha superato i 30 centimetri, nelle valli delle Alpi orientali (come a Glarona o nell’alta valle del Reno, nei Grigioni) anche più di mezzo metro, e nel cuore delle Alpi tra 100 e 200 centimetri. Sono quantitativi che in media si registrano ogni 20 anni, precisa Meteonews.

Stando al servizio meteorologico della radiotelevisione svizzero tedesca, SRF Meteo, a Elm (GL) negli ultimi due giorni sono caduti 96 centimetri di neve, 10 millimetri in più del dato per 48 ore del 29 gennaio 1982. Nella località glaronese le quantità di fiocchi vengono misurate dal febbraio 1878: solo una volta, nel 1961, aveva nevicato di più in due giorni.

Il bollettino delle valanghe, pubblicato dall’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF) di Davos (GR), indica per oggi un livello di pericolo 4 (forte) su una scala di 5 per quasi tutto l’arco alpino, ad eccezione del versante meridionale (livello 3, marcato).

Zurigo sommersa dalla coltre bianca

I disagi alla mobilità sono considerevoli. Emblematica la situazione a Zurigo, in città, ma anche in periferia, in particolare nella valle della Limmat. L’intera rete di tram e bus è bloccata. La locale azienda di trasporto pubblico VBZ non è al momento in grado di prevedere quando l’offerta potrà essere ripristinata. Spesso il problema è costituito da rami e alberi caduti sulle linee di contatto e da veicoli fermi in strada. Anche alcune tratte della ferrovia suburbana S-Bahn sono interrotte.

La neve non ha invece praticamente ostacolato il traffico aereo all’aeroporto di Kloten, ha riferito il gestore a Keystone-ATS. Allo scalo, stando a SRF Meteo, in 24 ore sono caduti 33 centimetri di neve.

Dal canto loro le FFS riferiscono che la neve sta causando gravi perturbazioni del traffico ferroviario tra Winterthur (ZH) e San Gallo. La circolazione dei treni è in parte ripresa tra Uster (ZH) e Wetzikon (ZH). In generale l’azienda di trasporto indica che sono da prevedere soppressioni di treni e ritardi. Il maltempo condiziona anche i collegamenti verso l’estero, che sono interrotti tra Basilea e Strasburgo (F) e tra Buchs (SG) e Feldkirch (A).

La situazione a Basilea non è molto diversa da quella di Zurigo. Alcune linee di tram e bus sono interrotte per la caduta di alberi, hanno indicato i trasporti pubblici locali BVB. In Argovia una sessantina di strade sono chiuse nelle regioni di Baden, Brugg, Lenzburg e Zurzach.

Nelle regioni alpine il problema è costituito dal forte pericolo di valanghe. Soprattutto ad Uri, ma anche in altri cantoni della Svizzera centrale, per questa ragione numerose arterie sono state chiuse. Andermatt è raggiungibile solo in treno, riferisce la polizia cantonale di Altdorf (UR).

E per lo stesso motivo nel canton Berna i treni della compagnia Zentralbahn non circolano tra Interlaken e Brienz fino a domani. Sulla tratta ieri sera sono cadute due valanghe. Non si lamentano feriti.

Numerose polizie cantonali annunciano incidenti stradali per le pessime condizioni delle carreggiate e alberi sradicati dal peso della neve.

La neve ferma anche la Posta

La Posta è stata costretta a capitolare oggi in alcune regioni a causa della quantità di neve caduta nelle ultime ore. La mancata distribuzione di lettere e pacchi, o i ritardi, riguardano soprattutto la Svizzera orientale, Grigioni compresi, e la Valle di Goms, nell’Alto Vallese.

Nella regione di distribuzione di Winterthur (ZH), ad esempio, non c’è più posta, indica un comunicato del gigante giallo diramato oggi. La maggior parte delle consegne è stata sospesa o annullata a fine mattina. Il motivo addotto dalla Posta è la sicurezza. Le lettere e i pacchi dovrebbero essere consegnati domani.

Bucalettere vuote anche nella regione San Gallo-Appenzello. «La situazione è troppo pericolosa per gli scooter elettrici a tre ruote», scrive la Posta. Le lettere dovrebbero essere consegnate domani; i pacchi, invece, oggi, ma in ritardo.

Anche nei Grigioni i postini non possono eseguire le consegne ovunque. Ad esempio, in Engadina, a causa di interruzioni del traffico, non saranno distribuiti pacchi e solo alcune lettere. Anche a Coira non tutte le strade sono percorribili, indica la nota.

Non c’è posta neppure nel Goms visto che la strada cantonale è chiusa.

