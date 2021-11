Niente carcere preventivo per i tre esercenti del ristorante Walliserkanne di Zermatt (VS), che si sono rifiutati di rispettare l’obbligo di certificato Covid e la chiusura del locale imposta dalle autorità. Il Tribunale delle misure coercitive ha respinto la domanda del Ministero pubblico.

Nella decisione pubblicata oggi, la corte ammette che esistono forti sospetti che gli imputati abbiano commesso numerose infrazioni. Tuttavia, non si riscontra alcun motivo particolare per giustificare un simile tipo di incarcerazione. Il Ministero pubblico vallesano ha deciso che non farà ricorso.