«Pensando anche alla carne di coltivata, a base di cellule, o alla finta carne vegetale è abbastanza chiaro che bisogna trovare qualcosa che rassicuri e che limiti la neofobia alimentare, che è una protezione dell’organismo», gli fa eco Sidonie Fabbi, docente di nutrizione presso la scuola universitaria sanitaria di Ginevra, a sua volta intervistata dalla testata romanda. «Dobbiamo mangiare in modo variato per dare al nostro organismo tutti gli elementi nutritivi essenziali, ma questo comporta un rischio, quello di intossicarsi: e in questo caso abbiamo a che fare con un alimento, gli insetti, che nessuno intorno a noi mangia e occorre essere rassicurati, affinché possiamo renderci conto che non ci farà ammalare». Per questo, secondo l’esperta, serve del tempo: «A volte è necessaria una generazione intera per rendere accettabile un alimento in una comunità».