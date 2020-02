I sedicenni del canton Neuchâtel non otterranno diritto di voto. I cittadini hanno rifiutato oggi con il 58,52% di «no» l’abbassamento della maggiore età civica, che sarebbe stato una prima assoluta nella Svizzera romanda. Il tasso di partecipazione ha raggiunto il 35,22%.

Il progetto prevedeva che per l’ottenimento del diritto di voto i giovani fra i 16 e i 18 anni avrebbero dovuto fare esplicita richiesta presso l’ufficio elettorale del proprio comune. Non avrebbero comunque in alcun caso avuto diritto ad essere eletti.