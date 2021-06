Le lavoratrici del sesso straniere, che lavorano come dipendenti in un club a luci rosse e sono registrate in Svizzera secondo la procedura di notificazione, non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto in relazione al coronavirus. Lo ha stabilito il Tribunale federale lo scorso 20 maggio, respingendo il ricorso della gerente di un sex club turgoviese.

Come spiegato nella sentenza, pubblicata oggi, il club era rimasto chiuso dal 17 marzo al 5 giugno 2020 a causa delle misure del Consiglio federale contro il coronavirus. Nell’aprile 2020 la società che gestisce il club aveva già presentato un preannuncio di lavoro ridotto all’Ufficio dell’economia e del lavoro del Canton Turgovia (AWA); la domanda riguardava 30 lavoratrici per il periodo di chiusura del club. La domanda era stata respinta ma il Tribunale amministrativo del Canton Turgovia aveva annullato questa decisione, rinviando l’incarto all’AWA per nuovi accertamenti. L’Ufficio cantonale aveva quindi ricorso al Tribunale federale, ottenendo ragione.

Prestazioni su chiamata

Nel sex club in questione le lavoratrici del sesso sono registrate per il loro soggiorno in Svizzera nella cosiddetta procedura di notificazione. Questa possibilità esiste per i cittadini degli Stati UE/AELS per un massimo di tre mesi di attività in Svizzera. Secondo la gerente del club, dopo 90 giorni esse possono richiedere un permesso di soggiorno a breve termine per un massimo di un mese. Non c’è quindi un vero e proprio contratto di l lavoro tra la gerente del club e le lavoratrici del sesso, poiché sono loro stesse a decidere il luogo, il tipo e la portata delle prestazioni sessuali. Per quanto riguarda il rapporto di lavoro, si deve piuttosto supporre che la prestazione sia eseguita in sostanza su chiamata del cliente.

Nell’ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione), il Consiglio federale ha introdotto agevolazioni per il lavoro a tempo ridotto. Nel caso delle lavoratrici e dei lavoratori su chiamata, «il diritto all’indennità per lavoro ridotto richiede, tra l’altro, che abbiano lavorato per almeno sei mesi nella società che chiede il lavoro ridotto». La corrispondente perdita di lavoro è quindi determinata in base agli ultimi sei o dodici mesi. Tuttavia, l’Alta corte con sede a Losanna ha stabilito che i requisiti dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione COVID-19 «non sono soddisfatti poiché le lavoratrici del sesso possono rimanere in Svizzera per un massimo di quattro mesi all’anno in totale».

«A vantaggio della ditta»

Ma non è tutto. Il Tribunale federale ha pure ricordato che, secondo l’ordinanza in questione, la compensazione per il lavoro a orario ridotto non è destinata a coprire la perdita di fatturato della ditta, ma a preservare i posti di lavoro. Poiché le lavoratrici del sesso sono pagate direttamente dai clienti e la gerente del club non deve loro alcun salario, «l’indennità per lavoro ridotto andrebbe quindi solo a vantaggio della ditta, ciò che non corrisponde allo scopo della misura del Consiglio federale».

