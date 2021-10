Tre esercenti del ristorante Walliserkanne di Zermatt (VS), la cui chiusura era stata ordinata dalle autorità a causa del mancato rispetto dell’obbligo di certificato Covid, sono finiti oggi in manette. I gestori hanno ignorato il provvedimento preso venerdì dal Consiglio di Stato, continuando nella loro attività.

Dall’entrata in vigore a metà settembre dell’obbligo di presentare il pass sanitario all’entrata dei ristoranti, la polizia cantonale vallesana, in collaborazione con quella di Zermatt, ha ispezionato più volte il ristorante, riporta una nota odierna. Dato che ai clienti non veniva chiesto il certificato Covid, è stata presentata una denuncia al Ministero pubblico per violazioni della relativa ordinanza.