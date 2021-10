In un comunicato pubblicato in occasione dell’assemblea generale che si tiene oggi e domani a Le Châble e Verbier (VS), Funivie Svizzere afferma che per il momento non saranno introdotte modifiche all’attuale piano di protezione degli impianti di risalita. Questo significa che si potrà iniziare la stagione invernale nelle stesse condizioni in vigore nei trasporti pubblici non turistici: obbligo di indossare la mascherina nei locali al chiuso (cabine degli impianti comprese) e di mantenere le distanze all’interno degli edifici. A differenza dello scorso inverno, la capacità delle cabine non sarà inoltre limitata. La mascherina non sarà invece richiesta su skilift e seggiovie. Nessuna eccezione invece per i ristoranti di alta quota: per accedervi bisognerà mostrare il COVID pass, al pari degli esercizi pubblici di pianura. La stessa regola vale per i locali pic-nic.