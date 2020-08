Il medico in capo dell’esercito ha esonerato anche i 20 soldati in missione in Bosnia-Erzegovina dall’obbligo di quarantena al loro rientro. Lo si legge sul sito internet dell’esercito.

Ieri si era appreso che i 165 soldati della Swisscoy di stanza in Kosovo non devono sottoporsi alla quarantena se vengono in vacanza in Svizzera. Per gli altri soldati attivi in paesi per cui vige l’obbligo di quarantena quest’ultimo resta invece valido. Non è però escluso che l’esercito decida altre eccezioni.