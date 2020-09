No al ritiro del permesso solo sulla base di una condanna penale

Le autorità non possono ritirare il permesso di domicilio a un cittadino straniero solamente sulla base di una condanna penale, se quest’ultima non prevede esplicitamente l’espulsione. Lo ha deciso il Tribunale federale (TF), facendo chiarezza sulle competenze.

Il caso concreto si riferisce ad un croato che nel 2017 è stato condannato per diversi delitti ad una pena di 42 mesi di prigione. Il tribunale distrettuale vodese che si è occupato del caso non ha deciso per un’espulsione, nonostante alcune infrazioni facessero parte della lista che prevedono l’allontanamento obbligatorio dalla Svizzera.

Nella sentenza pubblicata oggi, l’Alta Corte di Losanna presume che la parte riguardante l’espulsione sia stata dimenticata e non è stata richiesta dalla Procura.

Espulsione esplicita

La successiva decisione, presa nel 2019 dal competente Dipartimento cantonale, di revocare il permesso di domicilio dell’uomo non è quindi valida. La legge prevede infatti che tale permesso può essere ritirato solamente in caso di esplicita condanna all’espulsione.

Secondo il TF non è compito della pubblica amministrazione correggere errori di un tribunale penale, in questo caso la dimenticanza del decreto di espulsione. Se si vuole ritirare il permesso di domicilio, non ci si può basare solo su una sentenza che non comprende l’allontanamento dal Paese.

Ricorso della SEM

Il caso è arrivato fino al TF a causa di un ricorso inoltrato dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), che contestava una decisione di annullamento del ritiro del permesso emessa dal Tribunale cantonale vodese. L’autorità federale ha impugnato la sentenza affermando che i giudici non hanno rinunciato esplicitamente all’espulsione.

Con questa motivazione, però, la SEM va contro le sue stesse linee guida esistenti dal novembre 2019, sottolineano i giudici di Losanna. In questi regolamenti è anche chiarito che l’amministrazione pubblica non può negare il prolungamento di un permesso di domicilio basandosi su una sentenza che non contiene un decreto di espulsione.

