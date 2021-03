L’iniziativa propone pertanto di eleggere i giudici mediante sorteggio. L’ammissione al sorteggio sarebbe «stabilita esclusivamente sulla base di criteri oggettivi di idoneità professionale e personale a esercitare la funzione di giudice del Tribunale federale» e sarebbe decisa da una commissione peritale, i cui membri - «indipendenti da autorità e organizzazioni politiche» - sarebbero nominati dal Consiglio federale per un mandato non rinnovabile della durata di 12 anni.

La maggioranza ha ritenuto valido il sistema attuale. La consigliera federale Karin Keller-Sutter ha ad esempio sostenuto come la proposta sia in contraddizione con il sistema politico svizzero. L’elezione non sarebbe più democratica ma sarebbe il caso a decidere, ha ricordato. Non permette di tenere conto di importanti criteri come il sesso, la lingua o l’origine regionale, ha poi sottolineato la ministra di giustizia e polizia.