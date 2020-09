(Aggiornato alle 17.30) - I velivoli da combattimento superano per un soffio la contraerea del popolo svizzero: il 50,1% dei votanti ha accettato di spendere 6 miliardi di franchi per rinnovare la flotta a disposizione dell’aeronautica. La differenza fra i sì è i no è stata di solo circa 8000 schede.