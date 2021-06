Nel 2020, il governo aveva proclamato la situazione particolare il 28 febbraio, decidendo di passare alla «situazione straordinaria» dal 16 marzo al 19 giugno. A partire da quest’ultima data, l’Esecutivo aveva deciso di tornare in regime di «situazione particolare» ai sensi della legge sulle epidemie. In seguito a ciò, la palla non è più solo nelle mani di Berna, ma anche in quelle dei singoli Cantoni. Eventuali misure vengono decise a livello cantonale o federale a seconda della situazione epidemiologica.