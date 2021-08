Il Consiglio federale è contrario a un’ulteriore esenzione dall’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le associazioni sportive e culturali nonché per le istituzioni di utilità pubblica.

Nel mese di aprile, la Commissione dell’economia e dei tributi (CET) del Consiglio nazionale ha proposto alla propria Camera di aumentare, dagli attuali 150’000 a 200’000 franchi, il limite determinante del fatturato a partire dal quale un’associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico oppure un’istituzione di utilità pubblica è assoggettata all’IVA. Nel contempo la CET ha invitato il Consiglio federale a esprimersi in merito. Cosa che ha fatto stamani.

Il governo, si legge in una sua nota, respinge la proposta di aumento. Attualmente tali associazioni e istituzioni beneficiano di un limite determinante delle vendite di 150’000 franchi, che è più elevato di quello applicato alle altre imprese, pari a 100’000 franchi.

Per il limite determinante del fatturato sono rilevanti soprattutto le prestazioni fornite nella ristorazione e nella pubblicità. In questi settori vi sono già distorsioni della concorrenza a scapito delle altre imprese. Il progetto della CET aggraverebbe ulteriormente la situazione, reputa il Consiglio federale.

Diverse prestazioni fornite da queste associazioni e istituzioni sono inoltre esentate dall’IVA e quindi non rientrano nel calcolo del limite determinante del fatturato (ad esempio i biglietti d’entrata per le manifestazioni culturali e sportive e per i musei, le tasse di iscrizione e i diritti di licenza e le prestazioni di formazione).