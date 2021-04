I produttori di vino del comune di Champagne, nel canton Vaud, hanno subito un altro rovescio in sede giudiziaria: la Corte costituzionale vodese ha respinto la formulazione «Commune de Champagne» quale denominazione di origine controllata (AOC) sostenendo che essa è contraria agli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’Unione europea.

Il vino bianco prodotto nella località non può quindi essere venduto come «Vin de Champagne», ha dichiarato oggi a Keystone-ATS Albert Banderet, ex prefetto e sindaco del villaggio, confermando una notizia pubblicata dai media locali.