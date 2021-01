L’hashtag è #wirmachenauf. E riunisce ristoratori e commercianti, in Germania ma anche in altri Paesi come la Svizzera. L’obiettivo? Riaprire, lunedì. Nonostante l’attuale chiusura imposta dalle autorità a causa della recrudescenza del coronavirus.

L’hashtag, leggiamo, starebbe aiutando i vari ristoratori sparsi per il Paese ad organizzarsi. Lunedì, vogliono aprire e tanti saluti all’attuale divieto. Di più, è stato aperto anche un canale su Telegram che, attualmente, conta quasi 7 mila iscritti. L’idea, come detto, è nata in Germania dove la riapertura annunciata dal governo – prevista l’11 gennaio – è stata posticipata proprio a causa dell’emergenza sanitaria. «Sono un lavoratore, devo sfamare una famiglia di sei persone” ribadisce il proprietario del caffè di Basilea. Ricevo appena 400 franchi di indennità al mese, non è abbastanza in Svizzera. E non ho voluto richiedere un prestito perché se ho chiuso è colpa dello Stato: non voglio indebitarmi».