Christine Schraner Burgener (nella foto), attuale inviata speciale dell’ONU per il Myanmar, è stata nominata segretaria di Stato della migrazione. Assumerà l’incarico il 1. gennaio 2022, subentrando a Mario Gattiker, che andrà in pensione.

Cinquantasettenne, dotata di elevate competenze sociali e spiccate capacità comunicative e negoziali, si distingue per la sua profonda conoscenza sia dell’Amministrazione federale sia del mondo diplomatico internazionale, si legge in una nota diffusa dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

Burgener è cresciuta a Tokyo fino all’età di dieci anni. Conclusi gli studi di giurisprudenza a Zurigo, nel 1991 è entrata a far parte dei servizi diplomatici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Ha iniziato la sua attività come addetta d’ambasciata in Marocco, divenendo vicecapo della Sezione per i diritti umani al suo rientro a Berna. In seguito ha condiviso con il marito la funzione di consigliere d’ambasciata a Dublino.