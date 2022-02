Benché il picco dell’attuale ondata pandemica non sia ancora stato raggiunto, il sistema sanitario non è stato travolto dalla persistente forte diffusione del coronavirus fra la popolazione. Circa un eventuale allentamento delle misure protettive, la prudenza rimane d’obbligo, anche la situazione, sul fronte delle cure intense, meno sollecitate del temuto, lascia ben sperare.

Più in generale, la Svizzera è al momento uno dei Paesi maggiormente toccati dalla pandemia: a parte i casi confermati in laboratorio (90 mila solo nel fine settimana), vi è senz’altro un gran numero di persone infette che non viene registrato. Si stima in 100 mila le persone che si contagiano ogni giorno, specie tra i soggetti più giovani. Il fatto che il tasso di riproduzione R sia ancora superiore a 1, ossia 1,1, indica che la situazione è ancora lungi dall’essersi calmata, ha spiegato Patrick Mathys.