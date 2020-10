Swisscom non intende accettare passivamente la resistenza delle autorità all’ampliamento della rete 5G, la telefonia mobile di nuova generazione, e si batterà contro le opposizioni in tribunale.

Senza un’espansione in futuro vi saranno problemi di capacità delle reti mobili. L’anno scorso Swisscom è riuscita ad ampliare le capacità solo del 5%, mentre il volume dei dati si è gonfiato del 29%, fa notare il CEO dell’impresa quotata in borsa, ma a maggioranza pubblica (è controllata nella misura del 51% dalla Confederazione).

Le domande di costruzione per nuove antenne vengono approvate solo con esitazione o non lo sono affatto, si lamenta Schaeppi. Swisscom non starà però a guardare. «In alcuni luoghi intraprenderemo anche azioni legali», ha detto il manager, senza però fornire dettagli in merito.