I medicinali prescritti per le allergie e l’asma (ad esempio antistaminici, preparati a base di cortisone) non devono inoltre essere interrotti senza prima consultare il medico curante.

Dal canto loro, le persone che seguono una terapia contro l’asma a base di cortisone in pastiglie devono attenersi alle regole per le persone particolarmente a rischio. In caso di dubbio, occorre chiamare il medico curante.

In Svizzera, circa una persona su cinque ha un’allergia e reagisce a sostanze ambientali di per sé innocue, come i pollini, tra i più frequenti fattori scatenanti sintomi alle vie respiratorie. Il 2-8% della popolazione elvetica ha l’asma, ma solo una piccola parte in forma grave.