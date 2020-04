«Non c’è sicurezza nemmeno per i più giovani»

È stata indetta per oggi pomeriggio alle 14 una nuova conferenza stampa da Berna per informare la popolazione sugli ultimi sviluppi legati al coronavirus in Svizzera. Presenti all’incontro Daniel Koch, capo della Divisione malattie trasmissibili dell’UFSP, Eric Scheidegger, capo della Direzione politica della SECO, Alenka Bonnard, direttrice e cofondatrice di staatslabor, Danny Bürkli, codirettore della gestione di staatslabor e Raynald Droz, Brigadiere e capo di Stato Maggiore del comando operativo DDPS.

I dati giornalieri della Svizzera legati al coronavirus sono stati riassunti da Daniel Koch, che ha rilevato come ci sia una «leggera tendenza al ribasso. Notiamo che 8-10% delle persone più giovani finite in ospedale non avevano malattie pregresse, quindi non c’è nessuna sicurezza, ci si può ammalare lo stesso. Anche per quanto riguarda i giovani pensionati. Il monito è sempre lo stesso: bisogna fare attenzione e rispettare le regole». «Il personale delle spitex e il personale di cura deve essere testato. Quando abbiamo verificato i test a disposizione abbiamo notato che l’approvvigionamento al momento non è sicuro: per questo non siamo andati molto avanti. In particolare non sappiamo se abbiamo abbastanza reagenti», ha detto Koch.

«Scenari diversi per l’economia»

«Gli sviluppi dell’economia mostrano che la situazione è peggiorata sia in Svizzera che a livello internazionale - ha rilevato Eric Scheidegger prendendo la parola - stiamo lavorando per vedere in che direzione sta andando l’economia. Uno degli scenari negativi è la forte recessione, ovvero un crollo nel primo semestre mentre nel secondo ci dovrebbe essere una ripresa. Ma la disoccupazione annuale potrebbe essere del 4%. Un altro scenario negativo è quello che non prevede una ripresa a breve termine».

Un contatto tra popolazione e amministrazione

Alenka Bonnard, direttrice e cofondatrice di staatslabor, ha spiegato come agisce lo staatslabor, attivo nel settore dell’innovazione per il sostegno del settore pubblico e parapubblico: «Lavoriamo per creare un punto di contatto con la società civile e l’Amministrazione federale. Siamo fieri del rigore della popolazione svizzera e lo slancio di solidarietà delle iniziative che contribuiscono a trovare nuove idee per gestire questa crisi. Siamo sempre al corrente delle iniziative in corso e degli sforzi collettivi fatti nelle ultime settimane. Il nostro ruolo è quello di rendere visibile queste iniziative che potrebbero contribuire a migliorare la situazione legata alla crisi. Il punto di contatto con la società civile non era mai esistito prima, quello che sta succedendo ha una portata storica».

Cinquemila militi attivi contro il coronavirus

«L’esercito oggi ha 5 mila militi per la prima volta impegnati e riuniti nello sforzo di lotta contro il coronavirus», ha spiegato il brigadiere Raynald Droz, aggiungendo che «3.800 di loro sono impegnati in 50 ospedali in tutte le regioni del paese. Cerchiamo di aiutare il personale nelle varie mansioni, soprattutto concernenti il trasporto di pazienti». «Appena sei settimane fa - ha detto Droz - c’era questo focolaio in nord Italia: non sapevamo nulla della covid-19. Abbiamo mobilitato tutte le formazioni sanitare dell’esercito con la modalità denominata “all-in plus”. E per ora i 5 mila militi in servizio sono tutti impegnati».

Un percorso ancora lungo

«Attualmente la situazione è abbastanza positiva, ma è prematuro dire che le cose sono finite. Il percorso è ancora lungo e le persone devono sapere che dobbiamo perseverare per andare nella direzione giusta», ha detto Koch rispondendo a una domanda. Per quanto riguarda invece la tematica dello spostamento delle persone, Koch ha spiegato che «i politecnici svizzeri stanno lavorando a un’applicazione come quella che valuta gli spostamenti della persone: dobbiamo ancora capire se questo «contact tracing» è utilizzabile, ma per ora è presto per dire se la utilizzeremo anche qui».

Il delegato dell’Ufficio federale della sanità pubblica ha poi parlato brevemente della situazione negli ospedali, in particolare ha detto che «la richiesta di posti è molto diminuita ed era proprio questo l’obiettivo, ma non dobbiamo dimenticare che la gran parte delle persone che dovevano subire un’operazione fanno parte delle persone a rischio. I casi di emergenza non devono aspettare, gli ospedali hanno delle disponibilità e se c’è necessità di andare al pronto soccorso nessuno può vietarlo».

