Basta stereotipi, è ora della parità. È questo il tema della prossima Sessione delle Donne che si terrà il 29 e il 30 ottobre a Berna. Organizzata da «alleanza F», dalla Commissione federale per le questioni femminili, dalle Donne protestanti in Svizzera, dall’Unione svizzera delle donne contadine e rurali, dall’associazione mantello delle organizzazioni femminili di beneficenza e dall’Unione svizzera delle donne cattoliche, 246 donne, riunite capillarmente in 8 commissioni parlamentari, discuteranno le misure volte a realizzare la tanto agognata parità tra i sessi, in tutti gli ambiti della vita, pubblica e privata. Prerogative, desideri e auspici. Ne abbiamo parlato con quattro rappresentanti ticinesi.

«La nostra società economica ha bisogno di includere le donne»«Le 8 commissioni hanno lavorato...