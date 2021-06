Legge CO2: non è un «no» alla protezione del clima, Sommaruga

Il «no» di oggi non è un «no» alla protezione del clima, ma alla legge in votazione. È in questi termini che la ministra dell’ambiente Simonetta Sommaruga ha reagito alla bocciatura della Legge sul CO2. Il Consiglio federale ha capito il messaggio, ha aggiunto.