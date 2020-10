In estate il tema sembrava quasi superato, da affrontare in ottica retroattiva, ora l’ombra di un possibile nuovo periodo di confinamento rende la discussione decisamente di nuovo attuale. Parliamo delle pigioni commerciali. Il Consiglio nazionale ha deciso di correre in aiuto di quegli imprenditori che affittano ad esempio bar, saloni o negozi e che hanno dovuto chiudere o limitare fortemente l’attività durante il lockdown della scorsa primavera. Nella prima delle due giornate di sessione straordinaria in corso, la Camera bassa è infatti entrata in materia, anche se per soli 91 voti a 89 e quattro astensioni, sul progetto di legge che prevede un condono parziale di questi inquilini. Più concretamente, il progetto del Consiglio federale - elaborato controvoglia in risposta a delle mozioni...